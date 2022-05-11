Министр экономики обсудил в Вашингтоне свободную торговлю и инвестиции

Министр экономики и вице-премьер Леван Давиташвили находится с визитом в Вашингтоне, где 9-10 мая он встретился с официальными лицами США для обсуждения двусторонних торговых и инвестиционных отношений.

9 мая Леван Давиташвили встретился с торговым представителем США Кэтрин Тай, чтобы обсудить возможность заключения Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

По сообщению Министерства экономики Грузии, Леван Давиташвили сказал торговому представителю, что Соглашение о свободной торговле послужит четким сигналом о растущем интересе США к Южному Кавказу, а также о поддержке экономического развития Грузии и ее евроатлантических устремлений.

На встрече Давиташвили представил американской стороне подготовленный PricewaterhouseCoopers (PwC) по заказу Грузии документ, представляющий собой исследование целесообразности заключения Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Со своей стороны торговый представитель США подчеркнула важность продолжения Грузией экономических и структурных реформ, которые будут способствовать развитию рыночной экономики в стране.

Выступая перед журналистами после встречи, министр экономики Грузии признал, что заключение Соглашения о свободной торговле с США «является непростой задачей».

При этом он отметил, что США и Грузия готовы «работать над торговыми отношениями нового типа».

Great to meet with Georgian Vice Prime Minister Levan Davitashvili today to discuss how we can strengthen our economic and trade relationship at this critical time for the region and the world. pic.twitter.com/q2oo4aHGXc — Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 9, 2022

10 мая Леван Давиташвили встретился с вице-президентом Экспортно-импортного банка США (EXIM) Джудит Прайор, чтобы обсудить инвестиции, технологии 5G и проекты развития.

По сообщению Министерства экономики Грузии, министр акцентировал внимание на проекте электрического кабеля между Грузией и Румынией по дну Черного моря, который соединит энергосистемы Грузии и Евросоюза.

По той же информации, грузинская сторона предложила американским партнерам проявить больший интерес к внедрению технологии 5G в Грузии. Стороны также обсудили инвестиционные перспективы в таких секторах, как логистика, энергетика, развитие возобновляемых источников энергии, информационные технологии, туризм, гостиничный бизнес и другие.

Со своей стороны, в заявлении EXIM говорится, что вице-президент Прайор подчеркнула, что Грузии следует ускорить переход на чистые и возобновляемые источники энергии, что снизит зависимость страны от поставок энергоресурсов из России.

Она подтвердила готовность EXIM работать с Грузией, чтобы способствовать ее экономическому развитию.

В банке отметили, что важно укреплять стратегическое партнерство в таких сферах, как энергетические проекты, а также экспорт сельскохозяйственных товаров и оборудования из США.

Леван Давиташвили и генеральный директор Финансовой корпорации по международному развитию США Скотт Нахан на встрече 10 мая подчеркнули важность повышения энергетической независимости Грузии.

По информации Министерства экономики, американскую сторону очень заинтересовал проект электрического кабеля между Грузией и Румынией по дну Черного моря, который «соединит энергосистемы Грузии и ЕС и значительно повысит энергетическую независимость страны».

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