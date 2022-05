ირაკლი ღარიბაშვილი უკრაინის მიმართ მხარდაჭერაზე საუბრობს

საქართველოს პრემიერმინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა 5 მაისს პოლონეთში, დონორთა მაღალი დონის საერთაშორისო კონფერენციაზე – „უკრაინისთვის“ – საქართველოს მხრიდან უკრაინის მხარდაჭერაზე ისაუბრა.

„ჩვენ ვგმობთ რუსეთის სრულმასშტაბიან სამხედრო აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც მკაფიოდ და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის ფუნდამენტურ პრინციპებსა და ნორმებს“, – განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა.

„ჩემი მთავრობა უპირობო სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს. ჩვენ მოვახდინეთ ყველა ჩვენი რესურსის მობილიზაცია ამ დამანგრეველი ომის შედეგების შესამსუბუქებლად… ჩვენ მომავალშიც დავუჭერთ მხარს უკრაინას როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული კუთხით, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში“, – დასძინა მან.

Had an opportunity to participate in High-Level Donors’ Conference for 🇺🇦 in 🇵🇱. Truly an outstanding event that symbolizes international community’s full solidarity with 🇺🇦 & reaffirms our steadfast commitment to rebuild peace & stability in the region & beyond! pic.twitter.com/yq7cYWMJ1t

