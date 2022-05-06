Ираклий Гарибашвили о поддержке Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на Международной донорской конференции высокого уровня «За Украину» в Польше 5 мая говорил о поддержке Грузией Украины.

«Мы осуждаем полномасштабную военную агрессию России против Украины, которая явно и грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права и Устава ООН», — заявил Ираклий Гарибашвили.

«Мое правительство выражает безусловную солидарность с украинским народом. Мы мобилизовали все наши ресурсы для смягчения последствий этой разрушительной войны… Мы будем продолжать поддерживать Украину как в политическом, так и в практическом плане, в двустороннем и многосторонних форматах», — добавил он.

Had an opportunity to participate in High-Level Donors’ Conference for 🇺🇦 in 🇵🇱. Truly an outstanding event that symbolizes international community’s full solidarity with 🇺🇦 & reaffirms our steadfast commitment to rebuild peace & stability in the region & beyond! pic.twitter.com/yq7cYWMJ1t — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) May 5, 2022

Поддержка Украины

По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия уже выделила 7 миллионов долларов США, отправила в Украину более 500 тонн гуманитарной помощи и продолжает оказывать помощь 28 тысячам пострадавших от войны украинцев, проживающих в настоящее время в Грузии.

Он также подчеркнул, что до конца 2022 года Грузия выделит дополнительно 7 миллионов долларов на помощь Украине.

«Кроме того, частный сектор, неправительственные организации и граждане также предлагают гражданам Украины проживание, питание, одежду и другую помощь», — сказал глава правительства.

«Я повторю, что единство международного сообщества по направлению активной помощи Украине является неотложным и необходимым вопросом», — сказал он в конце.

Конференцию, которая мобилизовала 6,5 млрд евро для Украины, организовали премьер-министр Польши Матеуш Моравецки вместе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, Советом Европы и Еврокомиссией.

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