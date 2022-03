პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს ლიდერებს შეხვდა

პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ზბიგნევ რაუ, რომელიც 29-30 მარტს ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის რანგში თბილისს სტუმრობს, დღეს საქართველოს პრეზიდენტს, სალომე ზურაბიშვილს, პრემიერმინისტრს, ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის ვიცე-სპიკერს, გია ვოლსკის შეხვდა.

პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქვეყნის ლიდერებთან ცალ-ცალკე გამართულ შეხვედრებზე რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულ ომზე და რეგიონულ უსაფრთხოებზე, კერძოდ საქართველოზე მის გავლენაზე იმსჯელა.

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, დღევანდელ შეხვედრაზე სალომე ზურაბიშვილი მიესალმა მიმდინარე ომის ფონზე უკრაინისა და უკრაინელი ლტოლვილებისადმი პოლონეთის მიერ გამოხატულ მხარდაჭერას. მანვე აღნიშნა, რომ ვარშავის ქმედებებმა აჩვენა, რომ პოლონეთი ერთ-ერთი ლიდერია ევროკავშირში.

Good meeting. Thank you to @RauZbigniew for reiterating Poland’s and the @OSCE’s unwavering support for Georgia’s national sovereignty and territorial integrity and Polish support for Georgia’s European integration. 🇬🇪🇪🇺🇵🇱 https://t.co/gUCiLP0zMI

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) March 30, 2022