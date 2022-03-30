Министр иностранных дел Польши встретился с руководством Грузии

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который 29-30 марта посещает Тбилиси в качестве действующего председателя ОБСЕ, сегодня встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и вице-спикером парламента Гией Вольским.

Министр иностранных дел Польши на отдельных встречах с руководством страны обсудил войну, которую Россия ведет против Украины, и ее влияние на региональную безопасность, в частности на Грузию.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, на сегодняшней встрече Саломе Зурабишвили приветствовала выраженную Польшей поддержку Украины и украинским беженцам на фоне продолжающейся войны. Она также отметила, что действия Варшавы показали, что Польша является одним из лидеров Евросоюза.

Good meeting. Thank you to @RauZbigniew for reiterating Poland’s and the @OSCE’s unwavering support for Georgia’s national sovereignty and territorial integrity and Polish support for Georgia’s European integration. 🇬🇪🇪🇺🇵🇱 https://t.co/gUCiLP0zMI — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) March 30, 2022

Сегодня же в ходе встречи с премьер-министром Гарибашвили стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества в период председательства в ОБСЕ и региональной безопасности в этом контексте.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства, Ираклий Гарибашвили также подчеркнул важность сохранения вопроса оккупации территорий Грузии в повестке дня на высоком уровне в период польского председательства в ОБСЕ, а также участие ОБСЕ в Женевских международных дискуссиях и необходимость эффективного использования формата и достижения ощутимых результатов.

Также сегодня во время встречи в Парламенте вице-спикер Гия Вольский отметил, что «Грузия практически является страной в зоне опасности после Украины перед лицом российской агрессии».

Он также подчеркнул, что польский дипломат выразил «четкую позицию» относительно того, что Грузия и впредь будет иметь «активную поддержку» как в «двусторонних отношениях, так и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Ранее Збигнев Рау встретился со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

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