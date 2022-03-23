Флаг ЕС. Фото: Оливье Дарбонвиль/Unsplash.com
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Саломе Зурабишвили поговорила с Жозепом Боррелем по телефону

23/03/2022 - 13:37
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера провела телефонный разговор с верховным представителем EC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.

«Я говорила с (Жозепом Боррелем) об ускоренном пути евроинтеграции Грузии и безопасности, включая безопасность (в регионе) Черного моря», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

«Я благодарна (Жозепу) Боррелю за еще одну поддержку, выраженную в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии», — добавила она.

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23/03/2022 - 13:37
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