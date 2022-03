Саломе Зурабишвили поговорила с Жозепом Боррелем по телефону

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера провела телефонный разговор с верховным представителем EC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.

«Я говорила с (Жозепом Боррелем) об ускоренном пути евроинтеграции Грузии и безопасности, включая безопасность (в регионе) Черного моря», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

«Я благодарна (Жозепу) Боррелю за еще одну поддержку, выраженную в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии», — добавила она.

