Новости
Саломе Зурабишвили поговорила с Жозепом Боррелем по телефону
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера провела телефонный разговор с верховным представителем EC по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем.
«Я говорила с (Жозепом Боррелем) об ускоренном пути евроинтеграции Грузии и безопасности, включая безопасность (в регионе) Черного моря», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
«Я благодарна (Жозепу) Боррелю за еще одну поддержку, выраженную в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии», — добавила она.
По теме:
- Правительство Грузии обращается в Конституционный суд против президента Саломе Зурабишвили
- Премьер-министр Грузии подписывает заявку на членство в ЕС
- Зурабишвили: Грузия должна иметь такую же позицию по Украине, как и вся Европа
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)