В Тбилиси напали на съемочную группу ТВ «Формула»

На съемочную группу телекомпании «Формула» в составе журналиста, оператора и помощника оператора вчера было совершено нападение во время записи интервью в одном из тбилисских кафе в районе Ваке.

Как сообщает телекомпания «Формула», нападавший уже задержан.

По заявлению корреспондента телеканала «Формула» Нано Чакветадзе, ее коллеги пришли в кафе, чтобы записать интервью с гражданином России, приехавшим в Грузию после начала войны в Украине.

По словам Чакветадзе, один из посетителей кафе разозлился, услышав, что они из телекомпании «Формула», и потребовал от их покинуть территорию, поскольку они «создавали дискомфорт» ему.

По словам журналиста, что после того, как они не подчинились его требованию, гость нанес им физические и словесные оскорбления.

В разговоре со второй съемочной группой ТВ «Формула», прибывшей на место происшествия после инцидента, предполагаемый нападавший заявил, что их коллеги нарушили его «личное пространство».

«Потому я нанес личное оскорбление, что они не приняли меня во внимание… Я попросил их не обсуждать этот вопрос при мне — я сказал это, потому что это не публичное пространство и меня не интересует эта ваша политика. Они не вышли, а потом я сказал им пересесть куда-нибудь еще, чтобы я не слышал и не понимал, потому что меня не интересует (политика), а они все равно продолжали снимать», — сказал он журналисту ТВ «Формула».

«Я заплачу штраф, пусть меня арестуют», — добавил он.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Формула», видно, что гость выражает агрессию и по отношению ко второй съемочной группе, оскорбляя и угрожая им. Во время интервью он также толкнул журналиста, и вероятно намеревался его избить, но его удержали два человека.

Один из органов, созданных взамен упразднения Службы государственного инспектора — Служба специальных расследований — возбудила дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности (ст. 154 УКГ).

«Нападение на съемочную группу «Формула» является результатом агрессии против СМИ и поощряется неадекватной реакцией на ряд преступлений против журналистов», — заявила Коалиция за адвокацию СМИ и призвала Службу специальных расследований к «быстрому» и «эффективному» расследованию.

