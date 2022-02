ირაკლი ღარიბაშვილი ოლივერ ვარჰეის უკრაინისა და ევროკავშირში ინტეგრაციის შესახებ ესაუბრა

საქართველოს პრემიერმინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის ტელეფონით ესაუბრა.

„ამ რთულ დროს, კარგი და პროდუქტიული საუბარი მქონდა ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეისთან“, – დაწერა 27 თებერვალს პრემიერმინისტრმა Twitter-ზე.

Had a good & productive conversation w/ Commissioner @OliverVarhelyi in these difficult times. Touched upon the situation in Ukraine and our region & the prospects for 🇬🇪's 🇪🇺European integration.

— Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 27, 2022