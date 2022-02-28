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Ираклий Гарибашвили беседовал с Оливером Вархеем об Украине и интеграции в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем.
«В это сложное время у меня был хороший и продуктивный разговор с комиссаром ЕС Оливером Вархееем», — написал премьер-министр в Twitter 27 февраля.
По его словам, разговор был посвящен ситуации в Украине и регионе в целом, а также перспективам интеграции Грузии в Европу.
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