Ираклий Гарибашвили беседовал с Оливером Вархеем об Украине и интеграции в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонный разговор с еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем.

«В это сложное время у меня был хороший и продуктивный разговор с комиссаром ЕС Оливером Вархееем», — написал премьер-министр в Twitter 27 февраля.

Had a good & productive conversation w/ Commissioner @OliverVarhelyi in these difficult times. Touched upon the situation in Ukraine and our region & the prospects for 🇬🇪's 🇪🇺European integration. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) February 27, 2022

По его словам, разговор был посвящен ситуации в Украине и регионе в целом, а также перспективам интеграции Грузии в Европу.

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