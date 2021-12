მიხეილ სააკაშვილი რუსთავის ციხეში დააბრუნეს

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც 50-დღიანი შიმშილობის შემდეგ 19 ნოემბრიდან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობდა, 30 დეკემბერს, გამთენიისას, რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში დააბრუნეს.

პენიტენციურ დაწესებულებაში სააკაშვილის დაბრუნების შესახებ ცნობა დაახლოებით 02:30 სთ-ზე გავრცელდა. სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა ინფორმაცია ცნობებიდან დაახლოებით 10 სთ-ის შემდეგ, მხოლოდ შუადღის 12:00 სთ-ზე დაადასტურა.

სააკაშვილის ადვოკატმა და ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ დირექტორმა, ნიკა გვარამიამ ყოფილი პრეზიდენტი დღეს რუსთავის ციხეში მოინახულა და საზოგადოებას მისი გადაყვანისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დეტალებს მოუყვა. მისი ინფორმაციით, ექსპრეზიდენტი არის სუსტად და „გაბრუებული“, უჭირს კომუნიკაცია. ამასთან, იგი შეხვედრის ოთახამდე ორმა ბადრაგმა ჩამოიყვანა.

მასალა განახლდება…

