ბრიუსელში საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის პრემიერები შეხვდნენ

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი 30 ნოემბერს ბრიუსელში უკრაინელ და მოლდოველ კოლეგებს – დენის შმიგალსა და ნატალია გავრილიცას შეხვდა, სადაც მხარეებმა 15 დეკემბერს დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტიორობის სამიტზე ისაუბრეს.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრებმა სამიტის კონტექსტში საკუთარ პრიორიტეტებსა და მოლოდინებზე იმსჯელეს. პრემიერ-მინისტრებმა ხაზი გაუსვეს, რომ ასოცირებული ტრიოს სამი ქვეყნის „სურვილია წვდომა ევროკავშირის ერთიან ეკონომიკურ სივრცესთან და სექტორული კუთხით თანამშრომლობის მაქსიმალურად გააქტიურება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ასოცირებული ქვეყნების ფიზიკური ინტეგრაცია ევროკავშირში“.

ამავე ინფორმაციით, ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში აისახოს საქართველოს ევროპული არჩევანი და ევროპული მისწრაფება, ასევე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მტკიცე მხარდაჭერა.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოსთვის ასევე პრიორიტეტული მიმართულებაა – დაკავშირებადობა, ევროკავშირთან სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო კავშირები და ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა.

Getting ready together with 🇬🇪 PM @GharibashviliGe and 🇲🇩 PM @natgavrilita for today's meetings with #EU leadership in the format of the Associated Trio. We have a rich agenda ahead. pic.twitter.com/3MWnclZCKf

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 30, 2021