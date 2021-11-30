Слева направо - премьер-министры Молдовы, Украины и Грузии - Наталья Гаврилица, Денис Шмыгаль и Ираклий Гарибашвили, фото: Пресс-служба правительства Украины
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Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы встретились в Брюсселе

30/11/2021 - 14:50
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своими коллегами из Украины и Молдовы Денисом Шмыгалом и Натальей Гаврилица в Брюсселе 30 ноября, где они говорили о саммите Восточного партнерства, запланированном на 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министры обсудили свои приоритеты и ожидания в контексте саммита. Главы правительств подчеркнули, что три страны Ассоциированного трио «хотят получить доступ к Единому экономическому пространству ЕС и активизировать отраслевое сотрудничество для обеспечения физической интеграции ассоциированных стран в ЕС».

Согласно той же информации, Гарибашвили отметил, что очень важно, чтобы итоговая декларация саммита отражала европейский выбор и европейские устремления Грузии, а также твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

По словам премьер-министра Грузии, приоритетным направлением для Грузии также является — связность, транспортные и коммуникационные связи с ЕС и конкретные шаги в этом направлении.

Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы встретятся сегодня в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европарламента Дэвидом Марией Сассоли.

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30/11/2021 - 14:50
7 1 minute read

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