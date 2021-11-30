Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы встретились в Брюсселе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своими коллегами из Украины и Молдовы Денисом Шмыгалом и Натальей Гаврилица в Брюсселе 30 ноября, где они говорили о саммите Восточного партнерства, запланированном на 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, премьер-министры обсудили свои приоритеты и ожидания в контексте саммита. Главы правительств подчеркнули, что три страны Ассоциированного трио «хотят получить доступ к Единому экономическому пространству ЕС и активизировать отраслевое сотрудничество для обеспечения физической интеграции ассоциированных стран в ЕС».

Согласно той же информации, Гарибашвили отметил, что очень важно, чтобы итоговая декларация саммита отражала европейский выбор и европейские устремления Грузии, а также твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны.

По словам премьер-министра Грузии, приоритетным направлением для Грузии также является — связность, транспортные и коммуникационные связи с ЕС и конкретные шаги в этом направлении.

Getting ready together with 🇬🇪 PM @GharibashviliGe and 🇲🇩 PM @natgavrilita for today's meetings with #EU leadership in the format of the Associated Trio. We have a rich agenda ahead. pic.twitter.com/3MWnclZCKf — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 30, 2021

Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы встретятся сегодня в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европарламента Дэвидом Марией Сассоли.

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