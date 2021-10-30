Противоречивые результаты экзит-поллов ТВ «Имеди» и «Мтавари архи»
После закрытия избирательных участков по всей Грузии и завершения процесса голосования на вторых турах выборов в органы местного самоуправления телекомпании «Имеди» и «Мтавари архи» опубликовали отличающиеся друг от друга результаты экзит-поллов (опроса избирателей после выхода из избирательного участка), проведенных по их заказу.
По результатам экзит-поллов, проведенных по заказу телеканала «Имеди», в 4 самоуправляющихся городах лидируют кандидаты Грузинской мечты, а по экзит-поллам «Мтавари архи» — лидируют кандидаты Национального движения.
«Имеди»/«Горби» — 18:00
Тбилиси
- Каха Каладзе — 57,2%;
- Ника Мелия — 42,8%.
Кутаиси
- Иосеб Хахалеишвили — 51,9%;
- Хатиа Деканоидзе — 48,1%.
Батуми
- Арчил Чиковани — 50,8%;
- Георгий Киртадзе — 49,2%.
Рустави
- Нино Лацабидзе — 53,8%;
- Давид Киркитадзе — 46,2%.
По заявлению телекомпании «Имеди», средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%.
«Мтавари архи»/«Анова» — 18:00
Тбилиси
- Ника Мелия — 51%;
- Каха Каладзе — 49%;
Рустави
- Давид Киркитадзе — 53%;
- Нино Лацабидзе — 47%.
Кутаиси
- Хатиа Деканоидзе — 53%;
- Иосеб Хахалеишвили — 47%
Зугдиди
- Анзор Мелия — 53%;
- Мамука Цоцерия — 47%;
Батуми
- Георгий Киртадзе — 51%;
- Арчил Чиковани — 49%.
По заявлению «Мтавари архи», компания «Анова» провела прямые интервью в 5 городах и средняя погрешность составляет +/- 3%. Примечательно, что Зугдидский муниципалитет объединяет город Зугдиди и 50 сел. Телеканал не уточнил, охватывали ли полевые работы только город или села также.
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