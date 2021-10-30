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Противоречивые результаты экзит-поллов ТВ «Имеди» и «Мтавари архи»

30/10/2021 - 20:42
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После закрытия избирательных участков по всей Грузии и завершения процесса голосования на вторых турах выборов в органы местного самоуправления телекомпании «Имеди» и «Мтавари архи» опубликовали отличающиеся друг от друга результаты экзит-поллов (опроса избирателей после выхода из избирательного участка), проведенных по их заказу.

По результатам экзит-поллов, проведенных по заказу телеканала «Имеди», в 4 самоуправляющихся городах лидируют кандидаты Грузинской мечты, а по экзит-поллам «Мтавари архи» — лидируют кандидаты Национального движения.

«Имеди»/«Горби» — 18:00

Тбилиси

  • Каха Каладзе — 57,2%;
  • Ника Мелия — 42,8%.

Кутаиси

  • Иосеб Хахалеишвили — 51,9%;
  • Хатиа Деканоидзе — 48,1%.

Батуми

  • Арчил Чиковани — 50,8%;
  • Георгий Киртадзе — 49,2%.

Рустави

  • Нино Лацабидзе — 53,8%;
  • Давид Киркитадзе — 46,2%.

По заявлению телекомпании «Имеди», средняя погрешность результатов составляет +/- 2,5%.

«Мтавари архи»/«Анова» — 18:00

Тбилиси

  • Ника Мелия — 51%;
  • Каха Каладзе — 49%;

Рустави

  • Давид Киркитадзе — 53%;
  • Нино Лацабидзе — 47%.

Кутаиси

  • Хатиа Деканоидзе — 53%;
  • Иосеб Хахалеишвили — 47%

Зугдиди

  • Анзор Мелия — 53%;
  • Мамука Цоцерия — 47%;

Батуми

  • Георгий Киртадзе — 51%;
  • Арчил Чиковани — 49%.

По заявлению «Мтавари архи», компания «Анова» провела прямые интервью в 5 городах и средняя погрешность составляет +/- 3%. Примечательно, что Зугдидский муниципалитет объединяет город Зугдиди и 50 сел. Телеканал не уточнил, охватывали ли полевые работы только город или села также.

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30/10/2021 - 20:42
32 1 minute read

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