ქართულმა ოცნებამ თავისუფლების მოედანზე ათასობით მხარდამჭერი შეკრიბა

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურებამდე სამი დღით ადრე, ქართულმა ოცნებამ დედაქალაქში, თავისუფლების მოედანზე, ათასობით მხარდამჭერი, შემაჯამებელი აქციისთვის შეკრიბა.

აქციაზე შეკრებილებს, სიტყვით მიმართეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, პარლამენტის სპიკერმა კახა კუჭავამ, მოქმედმა მერმა კახა კალაძემ და მმართველი გუნდის სხვა ლიდერებმა.

„2012 წელს, ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით, ამ ქვეყნის რიგითმა ჯარისკაცებმა მშვიდობიანი აქციით განვაიარაღეთ ავტორიტარული, ხალხის მჩაგვრელი რეჟიმი და ხელისუფლებას ჩამოვაშორეთ მკვლელების, ჯალათებისა და მოღალატეების პარტია, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული და ანტიეკლესიური ძალა“, – განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა სიტყვით გამოსვლისას.

პრემიერმა ხაზი გაუსვა, რომ „სწორება მომავალზე უნდა ავიღოთ“, თუმცა „წარსულის გახსენება და შეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანია“. მისივე თქმით, მმართველმა გუნდმა „ნაბიჯ-ნაბიჯ“ ნაბიჯ აღადგინა სამართლიანობა და „მჩაგვრელი და მოძალადე რეჟიმის მთავარი შემოქმედები“ – ბაჩო ახალაია, ვანო მერაბიშვილი და „[მიხეილ] სააკაშვილის ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი, მეგის ქარდავა“ დააკავა.

„1 ოქტომბერს კი – თავად ამ სისხლიანი და მოძალადე რეჟიმის მთავარ შემოქმედს, საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობაზე უარის მთქმელ, ქვეყნის მოღალატე და ხალხის მჩაგვრელ, საქართველოდან გაქცეულ და ახლახანს ლაჩრულად, ქურდულად შემოპარულ მიხეილ სააკაშვილს კუთვნილი ადგილი დიდი ხნით მივუჩინეთ ციხეში“, – დასძინა მანვე.

გაგრძელება იქნება…

This post is also available in: Русский (რუსული)