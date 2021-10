За три дня до второго тура выборов в органы местного самоуправления на площади Свободы в столице проходит масштабный митинг в поддержку правящей партии Грузинская мечта.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и председатель Парламента Каха Кучава уже обратились к собравшимся на митинге.

Продолжение следует…

