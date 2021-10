აშშ-ის თავდაცვის მდივანი საქართველოს სტუმრობს  

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი, ლოიდ ოსტინი ევროპული ტურნეს ფარგლებში, დღეს თბილისში ჩამოვიდა. იგი უკვე შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, ჯუანშერ ბურჭულაძეს.

შეხვედრის შემდეგ, აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, რომლის მიზანიც საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების შესაძლებლობების გაძლიერებაა.

„ეს ინიციატივა უსაფრთხოების სფეროში ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის ახალი ფაზის დაწყებაზე მიანიშნებს და აჩვენებს აშშ-ის ერთგულებას საქართველოს მხარდაჭერის მიმართ“, – დაწერა აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა Twitter–ზე.

„ჩვენ გავმართეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც მიმოვიხილეთ ქვეყნის შიგნით, რეგიონში და მსოფლიოში არსებული ძირითადი საფრთხეები და გამოწვევები, და აღვნიშნეთ, რომ ჩვენი ურთიერთნდობაზე დაფუძნებული სტრატეგიული თანამშრომლობა არასოდეს ყოფილა ისეთი მტკიცე და მრავალმხრივი, როგორიც არის ახლა“, – განაცხადა ბურჭულაძემ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე.

დღესვე, მოგვიანებით, აშშ-ის თავდაცვის მდივანი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდება.

საქართველოს შემდეგ, ლოიდ ოსტინი რუმინეთს და უკრაინას ეწვევა. 21-22 ოქტომბერს კი ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალის შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას.

გაგრძელება იქნება…

