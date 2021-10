Министр обороны США посещает Грузию

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл сегодня в Тбилиси в рамках своего европейского турне. Он уже встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

После встречи министр обороны США и министр обороны Грузии подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на усиление обороноспособности и возможностей Грузии для сдерживания.

«Эта инициатива знаменует начало нового этапа в нашем двустороннем сотрудничестве в области безопасности и демонстрирует приверженность Соединенных Штатов поддержке Грузии», — написал министр обороны США в Twitter.

«Мы провели очень важную встречу, в ходе которой рассмотрели основные угрозы и вызовы внутри страны, в регионе и мире и отметили, что наше стратегическое сотрудничество, основанное на взаимном доверии, никогда не было таким сильным и многогранным, как сейчас», — заявил Бурчуладзе после встречи на брифинге.

Позднее сегодня министр обороны США встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

После визита в Грузию Ллойд Остин посетит Румынию и Украину. 21-22 октября он примет участие в заседании Министериала обороны НАТО в Брюсселе.

Продолжение следует…

