ნაციონალური მოძრაობის თქმით, ზუგდიდში გარანტირებული უმრავლესობა დაკარგეს

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა, ანა წითლიძემ 7 ოქტომბერს, გვიან ღამით განაცხადა, რომ პარტიამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გარანტირებული უმრავლესობა დაკარგა, რამდენადაც გადათვლის შემდეგ, ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვება ქართული ოცნებას დარჩა.

მისი თქმით, ზუგდიდის მე-11 მაჟორიტარული ოლქის, 6-დან 4 უბნის ხელახლა გადათვლის შემდეგ, ქართული ოცნების კანდიდატს, სოსო ფიფიას, რომელიც პირველ ტურში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, მანუჩარ ფიფიას ორი ხმით ჩამორჩებოდა, 12 ხმა დაემატა და გამარჯვებაც მას ერგო.

ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 22 წევრი ჰყავს, ქართულ ოცნებას 19, გიორგი გახარიას პარტიას – საქართველოსთვის კი – 3. 1 მაჟორიტარული ოლქის ბედი მეორე ტურში უნდა გადაწყდეს, სადაც ერთმანეთს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. ზუგდიდის 45-წევრიან საკრებულოში უმრავლესობის შესაკვრელად 23-ია საკმარისი.

დეტალების დასაზუსტებლად „სამოქალაქო საქართველო“ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დაუკავშირდა, მასალა პასუხის შესაბამისად განახლდება.

