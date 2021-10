სუს-ის ცნობით, ოკუპირებულ ცხინვალში საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 5 ოქტომბერს განაცხადა, რომ „საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა“ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთის მიმდებარედ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს 3 მოქალაქე „უკანონოდ დააკავეს“.

უწყების ცნობით, უკანონოდ დაკავებულ ერთ პირს საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას უახლოეს პერიოდში გადმოსცემენ. უკანონო პატიმრობაში დარჩენილი პირების გათავისუფლების მიზნით კი – „აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს“.

სუს-ის განმარტებით, მომხდარის შესახებ ინფორმირებულნი არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები. გააქტიურებულია ცხელი ხაზიც.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)