По сообщению СГБ, оккупированный Цхинвали задержан трех граждан Грузии

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 5 октября, что «представители оккупационного режима» «незаконно задержали» троих граждан Грузии на оккупированных территориях у села Эргнети в муниципалитете Гори.

По информации ведомства, в ближайшее время один незаконно задержанный будет передан центральному правительству Грузии. «Ведется активная работа» по освобождению остальных незаконно задержанных.

По сведениям СГБ Грузии, о произошедшем инциденте проинформированы МНЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Кроме того, активирована и т.н. горячая линия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)