Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
Новости

По сообщению СГБ, оккупированный Цхинвали задержан трех граждан Грузии

05/10/2021 - 15:47
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила 5 октября, что «представители оккупационного режима» «незаконно задержали» троих граждан Грузии на оккупированных территориях у села Эргнети в муниципалитете Гори.

По информации ведомства, в ближайшее время один незаконно задержанный будет передан центральному правительству Грузии. «Ведется активная работа» по освобождению остальных незаконно задержанных.

По сведениям СГБ Грузии, о произошедшем инциденте проинформированы МНЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Кроме того, активирована и т.н. горячая линия.

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05/10/2021 - 15:47
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