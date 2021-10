წინასწარი შედეგები: ქართული ოცნება – 48.56%, ენმ – 31.23%, საქართველოსთვის – 6.87% 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგების თანახმად, ქართულმა ოცნებამ 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებზე ქვეყნის მასშტაბით ხმების 48.56% ხმა მოიპოვა; შემდეგ მოდიან – ნაციონალური მოძრაობა ხმების 31.23%-ით და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, გიორგი გახარიას პარტია „საქართველოსთვის“ ხმების 6.87%-ით. რაც შეეხება თბილისის წინასწარ მონაცემებს, ქართულ ოცნებას ხმების 40.64%, ნაციონალურ მოძრაობას – 29.38%, ხოლო საქართველოსთვის – 8.49% აქვს.

კენჭისყრის წინასწარი შედეგები

3 743 უბნიდან 1 446 (38,63%) დათვლილია

– 48.56%; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 31.23%;

– 6.87%; ლელო საქართველოსთვის – 2.6%;

-1.82%; პატრიოტთა ალიანსი – 1.42%;

– 1.27%; ლეიბორისტული პარტია – 1.25%;

თბილისი პროპორციული

769 უბნიდან 163 (21.2%) უბანია დათვლილი

– 40.64%; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 29.38%;

– 8.49%; ლელო საქართველოსთვის – 3.37%;

– 2.99%; ანა დოლიძე – პარტია ხალხისთვის – 2.37%;

– 2.24%; ელენე ხოშტარია-დროა – 1.97%;

– 1.69%; ლეიბორისტული პარტია – 1.38%;

პარტიამ დედაქალაქის საკრებულოში შესასვლელად პროპორციული სისტემით 2.5%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს.

