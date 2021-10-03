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Предварительные результаты: Грузинская мечта — 48,56%, ЕНД — 31,23%, За Грузию — 6,87%
Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии, на местных выборах, которые прошли 2 октября, в масштабах страны по пропорциональным правилам Грузинская мечта набрала 48,56% голосов; далее следуют Единое национальное движение с 31,23% голосов и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария с 6,87%. По предварительным данным Тбилиси, Грузинская мечта набрала 40,64% голосов, Национальное движение — 29,38%, За Грузию — 8,49%.
Предварительные итоги голосования
Подсчитаны результаты 3 743 (38,63%) из 1 446 избирательных участков
- Грузинская мечта — 48,56%;
- Единое национальное движение — 31,23%;
- За Грузию — 6,87%;
- Лело за Грузию — 2,6%;
- Европейская Грузия -1,82%;
- Альянс патриотов — 1,42%;
- Третья сила — 1,27%;
- Лейбористская партия — 1,25%;
- Гирчи — больше свободы — 1,04%.
Тбилиси по пропорциональным правилам
Подсчитаны результаты 163 (21,2%) из 769 избирательных участков
- Грузинская мечта — 40,64%;
- Единое национальное движение — 29,38%;
- За Грузию — 8,49%;
- Лело за Грузию — 3,37%;
- Гирчи — больше свободы — 2,99%;
- Ана Долидзе — За народ — 2,37%;
- Алеко Элисашвили — Граждане — 2,24%;
- Элене Хоштария – Дроа — 1,97%;
- Альянс патриотов — 1,69%;
- Лейбористская партия — 1,38%;
- Европейская Грузия — 1,07%.
Партия должна преодолеть порог в 2,5%, чтобы войти в Сакребуло столицы по пропорциональной системе.