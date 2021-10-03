Баннер ГМ на проспекте Пекина в Тбилиси, Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Предварительные результаты: Грузинская мечта — 48,56%, ЕНД — 31,23%, За Грузию — 6,87%

03/10/2021 - 07:58
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Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии, на местных выборах, которые прошли 2 октября, в масштабах страны по пропорциональным правилам Грузинская мечта набрала 48,56% голосов; далее следуют Единое национальное движение с 31,23% голосов и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария с 6,87%. По предварительным данным Тбилиси, Грузинская мечта набрала 40,64% голосов, Национальное движение — 29,38%, За Грузию — 8,49%.

Предварительные итоги голосования

Подсчитаны результаты 3 743 (38,63%) из 1 446 избирательных участков

  • Грузинская мечта — 48,56%;
  • Единое национальное движение — 31,23%;
  • За Грузию — 6,87%;
  • Лело за Грузию — 2,6%;
  • Европейская Грузия -1,82%;
  • Альянс патриотов — 1,42%;
  • Третья сила — 1,27%;
  • Лейбористская партия — 1,25%;
  • Гирчи — больше свободы — 1,04%.

Тбилиси по пропорциональным правилам

Подсчитаны результаты 163 (21,2%) из 769 избирательных участков

  • Грузинская мечта — 40,64%;
  • Единое национальное движение — 29,38%;
  • За Грузию — 8,49%;
  • Лело за Грузию — 3,37%;
  • Гирчи — больше свободы — 2,99%;
  • Ана Долидзе — За народ — 2,37%;
  • Алеко Элисашвили — Граждане — 2,24%;
  • Элене Хоштария – Дроа — 1,97%;
  • Альянс патриотов — 1,69%;
  • Лейбористская партия — 1,38%;
  • Европейская Грузия — 1,07%.

Партия должна преодолеть порог в 2,5%, чтобы войти в Сакребуло столицы по пропорциональной системе.

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03/10/2021 - 07:58
31 1 minute read

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