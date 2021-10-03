Предварительные результаты: Грузинская мечта — 48,56%, ЕНД — 31,23%, За Грузию — 6,87%

Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии, на местных выборах, которые прошли 2 октября, в масштабах страны по пропорциональным правилам Грузинская мечта набрала 48,56% голосов; далее следуют Единое национальное движение с 31,23% голосов и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария с 6,87%. По предварительным данным Тбилиси, Грузинская мечта набрала 40,64% голосов, Национальное движение — 29,38%, За Грузию — 8,49%.

Предварительные итоги голосования

Подсчитаны результаты 3 743 (38,63%) из 1 446 избирательных участков

Грузинская мечта — 48,56%;

— 48,56%; Единое национальное движение — 31,23%;

— 31,23%; За Грузию — 6,87%;

— 6,87%; Лело за Грузию — 2,6%;

— 2,6%; Европейская Грузия -1,82%;

-1,82%; Альянс патриотов — 1,42%;

— 1,42%; Третья сила — 1,27%;

— 1,27%; Лейбористская партия — 1,25%;

— 1,25%; Гирчи — больше свободы — 1,04%.

Тбилиси по пропорциональным правилам

Подсчитаны результаты 163 (21,2%) из 769 избирательных участков

Грузинская мечта — 40,64%;

— 40,64%; Единое национальное движение — 29,38%;

— 29,38%; За Грузию — 8,49%;

— 8,49%; Лело за Грузию — 3,37%;

— 3,37%; Гирчи — больше свободы — 2,99%;

— 2,99%; Ана Долидзе — За народ — 2,37%;

— 2,37%; Алеко Элисашвили — Граждане — 2,24%;

— 2,24%; Элене Хоштария – Дроа — 1,97%;

— 1,97%; Альянс патриотов — 1,69%;

— 1,69%; Лейбористская партия — 1,38%;

— 1,38%; Европейская Грузия — 1,07%.

Партия должна преодолеть порог в 2,5%, чтобы войти в Сакребуло столицы по пропорциональной системе.