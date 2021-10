დიდ ქალაქებში მეორე ტურები იქნება – ორში ქრთული ოცნება ლიდერობს, სამში ენმ

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, ხუთივე თვითმმართველ ქალაქში მერების ასარჩევად მეორე ტურები გაიმართება. ქართული ოცნების კანდიდატები თბილისსა და ფოთში ლიდერობენ, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები – ბათუმში, ქუთაისსა და რუსთავში.

თბილისი (769 უბნიდან 320)

კახა კალაძე – ქართული ოცნება – 45.5%;

– ქართული ოცნება – 45.5%; ნიკა მელია – ერთიანინაციონალური მოძრაობა – 34.13%;

– ერთიანინაციონალური მოძრაობა – 34.13%; გიორგი გახარია – საქართველოსთვის – 8.97%;

– საქართველოსთვის – 8.97%; ანა დოლიძე – ხალხისთვის – 4.35%;

– ხალხისთვის – 4.35%; ანა ბიბილაშვილი – ლელო საქართველოსთვის – 2.41%

– ლელო საქართველოსთვის – 2.41% გიორგი ლომია – პატრიოტთა ალიანსი – 1.51%;

– პატრიოტთა ალიანსი – 1.51%; მიხეილ ქუმსიშვილი – ლეიბორისტული პარტია – 0.81%;

– ლეიბორისტული პარტია – 0.81%; არინზე ოგბუნუჯუ – ჩვენი გაერთიანებული საქართველო – 0.61%;

– ჩვენი გაერთიანებული საქართველო – 0.61%; თამარ კეკენაძე – მესამე ძალა/სტრატეგია აღმაშენებლი – 0.6% ;

ფოთი (18/33 უბანი დათვლილი)

ბექა ვაჭარაძე – ქართული ოცნება – 47.73%;

– ქართული ოცნება – 47.73%; გიგი უგულავა – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 37.44%;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 37.44%; გიორგი აბსარიძე – საქართველოსთვის – 14.83%

ქუთაისი (51/124 უბანი დათვლილი)

ხატია დეკანოიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 43.75%;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 43.75%; იოსებ ხახალეიშვილი – ქართული ოცნება – 41.86%;

– ქართული ოცნება – 41.86%; გიორგი გოგუაძე – საქართველოსთვის – 8.05%;

– საქართველოსთვის – 8.05%; ანდრო ლოსაბერიძე – მესამე ძალა/სტრატეგია აღმაშენებელი – 4.99%;

– მესამე ძალა/სტრატეგია აღმაშენებელი – 4.99%; ირინა საღინაძე – თავისუფალი საქართველო – 1.35%

ბათუმი (34/105 უბანი დათვლილი)

გიორგი კირთაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 42.34%;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 42.34%; არჩილ ჩიქოვანი – ქართული ოცნება – 41.49%;

– ქართული ოცნება – 41.49%; ირაკლი მიქელაძე – საქართველოსთვის – 10.48%;

– საქართველოსთვის – 10.48%; გიორგი ფუტკარაძე – გირჩი – მეტი თავისუფლება – 1.96% ;

რუსთავი (42/88 უბანი დათვლილი)

დავით კირკიტაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 44.53%;

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 44.53%; ნინო ლაცაბიძე – ქართული ოცნება – 44.34;

– ქართული ოცნება – 44.34; ბექა ლილუაშვილი – საქართველოსთვის – 6.63%;

– საქართველოსთვის – 6.63%; თორნიკე არევაძე – პატრიოტთა ალიანსი – 2.35%.

