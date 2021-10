В крупных городах пройдут вторые туры — в двух лидирует Грузинская мечта, в трех — ЕНД

По предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии, во всех пяти самоуправляющихся городах пройдут вторые туры выборов мэров городов. Кандидаты Грузинской мечты лидируют в Тбилиси и Поти, а кандидаты от оппозиционного Единого национального движения — в Батуми, Кутаиси и Рустави.

Тбилиси (результаты 320 участков из общего числа 769)

— Грузинская мечта — 45,5%; Ника Мелия — Единое национальное движение — 34,13%;

— За Грузию — 8,97%; Ана Долидзе – За народ — 4,35%;

– Лело за Грузию — 2,41%; Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1,51%;

— Лейбористская партия — 0,81%; Аринзе Огбунджу — Наша единая Грузия — 0,61%;

Поти (подасчитаны результаты 18 из 33 избирательных участков)

— Грузинская мечта — 47,73%; Гиги Угулава — Единое национальное движение — 37,44%;

Кутаиси (подсчитаны результаты 51 из 124 избирательных участков)

— Единое национальное движение — 43,75%; Иосеб Хахалеишвили — Грузинская мечта — 41,86%;

— За Грузию — 8,05%; Андро Лосаберидзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели — 4,99%;

Батуми (подсчитаны результаты 34 из 105 избирательных участков)

— Единое национальное движение — 42,34%; Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 41,49%;

– За Грузию — 10,48%; Георгий Путкарадзе — Гирчи — больше свободы — 1,96%;

Давид Киркитадзе — Единое национальное движение — 44,53%;

— Грузинская мечта — 44,34; Бека Лилуашвили — За Грузию — 6,63%;

