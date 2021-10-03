Избирательная урна на избирательном участке №3, Сабуртало, Тбилиси, 2 октября, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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В крупных городах пройдут вторые туры — в двух лидирует Грузинская мечта, в трех — ЕНД

03/10/2021 - 07:50
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По предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии, во всех пяти самоуправляющихся городах пройдут вторые туры выборов мэров городов. Кандидаты Грузинской мечты лидируют в Тбилиси и Поти, а кандидаты от оппозиционного Единого национального движения — в Батуми, Кутаиси и Рустави.

Тбилиси (результаты 320 участков из общего числа 769)

  • Каха Каладзе — Грузинская мечта — 45,5%;
  • Ника Мелия — Единое национальное движение — 34,13%;
  • Георгий Гахария — За Грузию — 8,97%;
  • Ана Долидзе – За народ — 4,35%;
  • Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2,41%;
  • Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1,51%;
  • Михаил Кумсишвили — Лейбористская партия — 0,81%;
  • Аринзе Огбунджу — Наша единая Грузия — 0,61%;
  • Тамар Кекенадзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели — 0,6%;

Поти (подасчитаны результаты 18 из 33 избирательных участков)

  • Бека Вачарадзе — Грузинская мечта — 47,73%;
  • Гиги Угулава — Единое национальное движение — 37,44%;
  • Георгий Абсаридзе — За Грузию — 14,83%.

Кутаиси (подсчитаны результаты 51 из 124 избирательных участков)

  • Хатиа Деканоидзе — Единое национальное движение — 43,75%;
  • Иосеб Хахалеишвили — Грузинская мечта — 41,86%;
  • Георгий Гогуадзе — За Грузию — 8,05%;
  • Андро Лосаберидзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели — 4,99%;
  • Ирина Сагинадзе — Свободная Грузия — 1,35%.

Батуми (подсчитаны результаты 34 из 105 избирательных участков)

  • Георгий Киртадзе — Единое национальное движение — 42,34%;
  • Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 41,49%;
  • Ираклий Микеладзе – За Грузию — 10,48%;
  • Георгий Путкарадзе — Гирчи — больше свободы — 1,96%;

Рустави (подсчитаны результаты 42 из 88 избирательных участков)

  • Давид Киркитадзе — Единое национальное движение — 44,53%;
  • Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 44,34;
  • Бека Лилуашвили — За Грузию — 6,63%;
  • Торнике Аревадзе — Альянс патриотов — 2,35%.

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03/10/2021 - 07:50
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