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В крупных городах пройдут вторые туры — в двух лидирует Грузинская мечта, в трех — ЕНД
По предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Грузии, во всех пяти самоуправляющихся городах пройдут вторые туры выборов мэров городов. Кандидаты Грузинской мечты лидируют в Тбилиси и Поти, а кандидаты от оппозиционного Единого национального движения — в Батуми, Кутаиси и Рустави.
Тбилиси (результаты 320 участков из общего числа 769)
- Каха Каладзе — Грузинская мечта — 45,5%;
- Ника Мелия — Единое национальное движение — 34,13%;
- Георгий Гахария — За Грузию — 8,97%;
- Ана Долидзе – За народ — 4,35%;
- Ана Бибилашвили – Лело за Грузию — 2,41%;
- Георгий Ломия — Альянс патриотов — 1,51%;
- Михаил Кумсишвили — Лейбористская партия — 0,81%;
- Аринзе Огбунджу — Наша единая Грузия — 0,61%;
- Тамар Кекенадзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели — 0,6%;
Поти (подасчитаны результаты 18 из 33 избирательных участков)
- Бека Вачарадзе — Грузинская мечта — 47,73%;
- Гиги Угулава — Единое национальное движение — 37,44%;
- Георгий Абсаридзе — За Грузию — 14,83%.
Кутаиси (подсчитаны результаты 51 из 124 избирательных участков)
- Хатиа Деканоидзе — Единое национальное движение — 43,75%;
- Иосеб Хахалеишвили — Грузинская мечта — 41,86%;
- Георгий Гогуадзе — За Грузию — 8,05%;
- Андро Лосаберидзе — Третья сила/Стратегия Агмашенебели — 4,99%;
- Ирина Сагинадзе — Свободная Грузия — 1,35%.
Батуми (подсчитаны результаты 34 из 105 избирательных участков)
- Георгий Киртадзе — Единое национальное движение — 42,34%;
- Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 41,49%;
- Ираклий Микеладзе – За Грузию — 10,48%;
- Георгий Путкарадзе — Гирчи — больше свободы — 1,96%;
Рустави (подсчитаны результаты 42 из 88 избирательных участков)
- Давид Киркитадзе — Единое национальное движение — 44,53%;
- Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 44,34;
- Бека Лилуашвили — За Грузию — 6,63%;
- Торнике Аревадзе — Альянс патриотов — 2,35%.
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