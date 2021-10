ფოტოალბომი: თვითმმართველობის არჩევნების დღე თბილისში

საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა), დღეს, 3 664 საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მიმდინარეობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 3 497 345 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, აქედან თბილისში 1 002 900. ამომრჩევლები 64 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის, 5 თვითმმართველ ქალაქში მერებსა და ჯამში საკრებულოს 2 068 წევრს (როგორც პროპორციული, ის მაჟორიტარული წესით) აირჩევენ.

ქვემოთ მოცემულია საბურთალოს რაიონის რამდენიმე საარჩევნო უბანზე მიმდინარე კენჭისყრის პროცესი:

