Фотоальбом: День выборов в органы самоуправления в Тбилиси

На 3 664 избирательных участках по всей Грузии (без учета оккупированных территорий) сегодня проходит процесс голосования на местных выборах. По информации Центральной избирательной комиссии Грузии, в едином списке избирателей на выборах самоуправления зарегистрировано 3 497 345 избирателей, из которых 1 002 900 избирателей находятся в Тбилиси. Избиратели выберут мэров в 64 муниципалитетах, включая 5 самоуправляющихся городов, и в общей сложности 2 068 членов сакребуло (как по пропорциональным, так и мажоритарным правилам).

Ниже представлен процесс голосования на нескольких избирательных участках в район Сабуртало в Тбилиси:

3-й участок Сабуртало, 2 октября, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Длинные очереди на 3-м избирательном участке в районе Сабуртало, Тбилиси, 2 октября, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

2-й участок района Сабуртало, расположенный в первом корпусе Технического университета, 2 октября, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Депутат Грузинской мечты Элисо Болквадзе в ожидании голосования на 2-м участке Сабуртало, 2 октября, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Депутат Грузинской мечты Элисо Болквадзе сбрасывает бюллетени в избирательную урну на 2-м участке Сабуртало, 2 октября, 2021 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

Экс-спикер Парламента Нино Бурджанадзе во время голосования на 2-м участке Сабуртало, 2 октября, 2021 года. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge

