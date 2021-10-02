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Фотоальбом: День выборов в органы самоуправления в Тбилиси
На 3 664 избирательных участках по всей Грузии (без учета оккупированных территорий) сегодня проходит процесс голосования на местных выборах. По информации Центральной избирательной комиссии Грузии, в едином списке избирателей на выборах самоуправления зарегистрировано 3 497 345 избирателей, из которых 1 002 900 избирателей находятся в Тбилиси. Избиратели выберут мэров в 64 муниципалитетах, включая 5 самоуправляющихся городов, и в общей сложности 2 068 членов сакребуло (как по пропорциональным, так и мажоритарным правилам).
Ниже представлен процесс голосования на нескольких избирательных участках в район Сабуртало в Тбилиси:
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