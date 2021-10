ზურაბიშვილის თქმით, სააკაშვილს „არასდროს“ შეიწყალებს 

საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა 1 ოქტომბერს, საღამოს განაცხადა, რომ არასდროს შეიწყალებს ყოფილ პრეზიდენტს, მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც მანამდე თბილისში რამდენიმე საათის წინ დააკავეს.

„იმიტომ, რომ ირინა ენუქიძის თვალები არასოდეს დამავიწყდება, არც ყველა იმ ადამიანის, ვინც სამართალს ელოდებოდა და ამ დღეს ვერ მოესწრო“, – განაცხადა პრეზიდენტმა, რომელსაც 28 წლის სანდრო გირგვლიანის დედა ჰყავდა მხედველობაში.

სასამართლომ სააკაშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირების შეწყალებისთვის, რომლებიც სანდრო გირგვლიანის გახმაურებულ საქმეზე იყვნენ მსჯავრდებულნი, სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ექს-პრეზიდენტი ამბობს, რომ მისი გასამართლება შეუძლებელი იყო იმის გამო, რომ შეწყალების საკონსტიტუციო პრეროგატივა გამოიყენა და აღნიშნავს, რომ მის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენები პოლიტიკურად მოტივირებულია. ექს-პრეზიდენტს ყოფილი პარლამენტარის, ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეზე 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. პრემიერი: მიხეილ სააკაშვილი დაკავებულია

„იმიტომ, რომ ერთგული ვარ იმ სულისკვეთების, რომელიც მამოძრავებდა, როცა ვიდექი, სწორედ ამ პიჯაკით, და ვებრძოდით ერთად და შიშველი ხელებით რეჟიმს, რომელიც ფეხქვეშ თელავდა ადამიანის უფლებებს, თავისუფალ ბიზნესს და კანონს“, – განაგრძო პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა და დასძინა, რომ სააკაშვილი არ იმსახურებს შეწყალებას საქართველოს მოქალაქეობის დათმობისა და ქვეყნის ტერიტორიაზე უკანონოდ შემოსვლის გამოც.

აღნიშნა რა, რომ ექს-პრეზიდენტი საქართველოში „ყველა საერთაშორისო რჩევების თუ გაფრთხილებების მიუხედავად“ შემოვიდა, ზურაბიშვილმა მას 2 ოქტომბრის არჩევნებზე დესტაბილიზაციის გამოწვევის მცდელობაში დასდო ბრალი.

„აწი კანონი იკანონებს და იწყება საქართველოს სახელმწიფო მშენებლობის ახალი ფურცელი. არა რევანშის, არამედ პირიქით, დეპოლარიზაციის“, – განაცხადა მან.

პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ქართული ოცნების პასუხისმგებლობაა, რათა „ეს ქვეყანა წაიყვანოს დემოკრატიული, ევროპული და ძლიერი სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე“.

მისი თქმით, ქართულმა ოცნებამ „უნდა შეასრულოს ყველა დაპირება მიცემული საკუთარი მოქალაქეების და პარტნიორების წინაშე – იუსტიციის რეფორმების ბოლომდე მიყვანა და დეპოლარიზაცია, ევროპული რეფორმები, რათა ჩვენ 2024 წელს მართლაც შევძლოთ კანდიდატურის განცხადება“.

