Президент Грузии Саломе Зурабишвили, фото: President.gov.ge
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По словам Зурабишвили, она «никогда» не помилует Саакашвили

02/10/2021 - 11:04
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила вечером 1 октября, что никогда не помилует бывшего президента Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси несколько часов назад.

«Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Енукидзе и всех людей, которые ждали правосудия и не дождались этого дня», — сказала президент, имея в виду мать 28-летнего Сандро Гиргвлиани.

Суд приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани. Экс-президент заявляет, что его нельзя было судить, потому что он использовал конституционную прерогативу помилования, и отмечает, что приговоры против него являются политически мотивированными. Бывший президент Грузии приговорен к 6 годам лишения свободы по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

«Потому что я верна тому духу, который двигал мной, когда я стояла там, в этом пиджаке, и мы вместе и голыми руками боролись против режима, который попирал права человека, свободный бизнес и закон», — продолжила Зурабишвили, добавив, что Саакашвили не заслуживает помилования также за отказ от гражданства Грузии и незаконный въезд в страну.

Отметив, что экс-президент прибыл в Грузию «вопреки всем международным советам и предупреждениям», Зурабишвили обвинила его в попытке вызвать дестабилизацию на местных выборах 2 октября.

«Теперь закон будет законом, и начинается новый лист государственного строительства Грузии. Не мести, а наоборот, деполяризации», — сказала она.

Президент также заявила, что Грузинская мечта обязана «повести эту страну по пути построения демократического, европейского и сильного государства».

По ее словам, Грузинская мечта «должна выполнить все обещания, данные своим гражданам и партнерам — завершить реформы правосудия и произвести деполяризацию, европейские реформы, чтобы мы действительно могли подать заявку кандидата (в члены ЕС) в 2024 году».

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02/10/2021 - 11:04
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