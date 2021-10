По словам Зурабишвили, она «никогда» не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила вечером 1 октября, что никогда не помилует бывшего президента Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси несколько часов назад.

«Потому что я никогда не забуду глаза Ирины Енукидзе и всех людей, которые ждали правосудия и не дождались этого дня», — сказала президент, имея в виду мать 28-летнего Сандро Гиргвлиани.

«Потому что я верна тому духу, который двигал мной, когда я стояла там, в этом пиджаке, и мы вместе и голыми руками боролись против режима, который попирал права человека, свободный бизнес и закон», — продолжила Зурабишвили, добавив, что Саакашвили не заслуживает помилования также за отказ от гражданства Грузии и незаконный въезд в страну.

Отметив, что экс-президент прибыл в Грузию «вопреки всем международным советам и предупреждениям», Зурабишвили обвинила его в попытке вызвать дестабилизацию на местных выборах 2 октября.

«Теперь закон будет законом, и начинается новый лист государственного строительства Грузии. Не мести, а наоборот, деполяризации», — сказала она.

Президент также заявила, что Грузинская мечта обязана «повести эту страну по пути построения демократического, европейского и сильного государства».

По ее словам, Грузинская мечта «должна выполнить все обещания, данные своим гражданам и партнерам — завершить реформы правосудия и произвести деполяризацию, европейские реформы, чтобы мы действительно могли подать заявку кандидата (в члены ЕС) в 2024 году».

