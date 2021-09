საქართველოს და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ტელეფონით ისაუბრეს 

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი თავის ნორვეგიელ კოლეგას, ინე ერიქსენ სორეიდეს ტელეფონით ესაუბრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საუბარი ნორვეგიული მხარის ინიციატივით გაიმართა.

ორმა დიპლომატმა საქართველოში კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული ვითარება და ავღანეთიდან ევაკუაციის საკითხი განიხილა.

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ქართულ მხარეს „იმ განსაკუთრებული წვლილისთვის, რომელიც საქართველომ შეიტანა საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევაში ავღანეთიდან საევაკუაციო ფრენების განხორციელებისას“. მან ხაზგასმით აღნიშნა საქართველოს „ის უმნიშვნელოვანესი როლი, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ შეასრულა ავღანეთიდან სამოქალაქო და სამხედრო პირების სასწრაფო ევაკუაციისა და ფართომასშტაბიანი ჰუმანიტარული პროცესების მართვაში“.

FM #EriksenSoreide: I expressed my warmest gratitude to @DZalkaliani #Georgia for invaluable assistance during evacuation operation from Afghanistan. Most thankful for permitting us to establish a hub at Tbilisi Airport, ensuring a successful joint humanitarian operation. pic.twitter.com/3wPRqGjq1y

— Norway MFA (@NorwayMFA) September 3, 2021