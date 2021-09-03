Министры иностранных дел Грузии и Норвегии провели телефонную беседу

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонную беседу со своим норвежским коллегой Ине Эриксен Сорейде. Как сообщили в МИД Грузии, инициатором разговора выступила норвежская сторона.

Два дипломата обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в Грузии и вопрос эвакуации из Афганистана.

Министр иностранных дел Норвегии поблагодарила грузинскую сторону за «особый вклад, который Грузия внесла в усилия международного сообщества по эвакуации самолетов из Афганистана». Она подчеркнула «очень важную роль» Грузии, «которую наша страна сыграла в быстрой эвакуации гражданского населения и военного персонала из Афганистана и управлении крупномасштабными гуманитарными процессами».

FM #EriksenSoreide: I expressed my warmest gratitude to @DZalkaliani #Georgia for invaluable assistance during evacuation operation from Afghanistan. Most thankful for permitting us to establish a hub at Tbilisi Airport, ensuring a successful joint humanitarian operation. pic.twitter.com/3wPRqGjq1y — Norway MFA (@NorwayMFA) September 3, 2021

Со своей стороны Давид Залкалиани подчеркнул важность Грузии как регионального транзитного узла и отметил, что Грузия, как достойный член международного сообщества, продолжит активно поддерживать своих европейских и американских партнеров в обеспечении международного мира и безопасности.

Залкалиани проинформировал своего норвежского коллегу о широкой доступности вакцины против Covid-19 в стране и положительной динамике процесса вакцинации.

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