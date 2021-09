პრეზიდენტი ქართულ ოცნებას ევროკავშირის დახმარებაზე უარის გამო აკრიტიკებს

საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლება ევროკავშირის დახმარებაზე უარის გამო გაარიტიკა და თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება მისთვის და „მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის საკმაოდ გაუგებარი ნაბიჯია“.

მისივე თქმით, ხელისუფლების მიერ 75 მლნ ევროს ოდენობის სესხის აღების საპიროწონედ წარმოდგენილი არგუმენტი, რომ ეს გადაწყვეტილება საგარეო ვალის შემცირებას ემსახურება, „ანალიზს ვერ უძლებს“.

გაგრძელება იქნება…

