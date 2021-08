ირაკლი ღარიბაშვილი კიევში შარლ მიშელს შეხვდა

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი 23 აგვისტოს კიევში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა, სადაც ორივე ლიდერი ყირიმის პლატფორმის სამიტს ესწრებოდა.

„პრემიერ-მინისტრთან ხაზი გავუსვი, რომ რეფორმები საჭიროა, როგორც არასდროს“, – დაწერა Twitter-ზე შარლ მიშელმა შეხვედრის შემდეგ.

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის მაკრო-ფინანსური დახმარების გაცემის ვადა ახლოვდება და დასძინა, რომ „დროა, საქართველოს მთავრობამ გამოავლინოს ერთგულება [19 აპრილის] შეთანხმებისა და რეფორმების დღის წესრიგის მიმართ“.

