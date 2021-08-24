Ираклий Гарибашвили встретился с Шарлем Мишелем в Киеве

Президент Европейского совета Шарль Мишель 23 августа встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Киеве, где оба лидера присутствовали на саммите Крымской платформы.

«(На встрече) с премьер-министром я подчеркнул, что реформы необходимы, как никогда раньше», — написал Шарль Мишель в Twitter после встречи.

Президент Европейского совета отметил, что приближается крайний срок для оказания макрофинансовой помощи Грузии, добавив, что «пора грузинскому правительству продемонстрировать приверженность соглашению (от 19 апреля) и повестке дня реформ».

Underlined to prime minister @GharibashviliGe that reforms are as needed as ever.



The deadline for disbursement of macro financial assistance is looming and it is time for the Georgian government to demonstrate its commitment to the agreements and notably the reform agenda. pic.twitter.com/v3GblCpssN — Charles Michel (@eucopresident) August 24, 2021

Премьер-министр Грузии также написал в Твиттере, что заверил президента Европейского совета в том, что «Грузия по-прежнему привержена повестке реформ, изложенной в Соглашении от 19 апреля».

«Значительная часть этих реформ уже реализована, и мы по-прежнему твердо привержены продолжению работы над оставшимися важными реформами», — добавил он.

ЕС ранее также заявлял, что надлежащая реализация реформ судебной системы, предусмотренных Соглашением от 19 апреля, станет «предпосылкой для выделения второго транша макрофинансовой помощи Грузии».

Конкретные предупреждения прозвучали после того, как Грузинская мечта подверглась критике за «поспешно подготовленные и принятые» в апреле поправки к Закону о судах общей юрисдикции. Шарль Мишель, находившийся в Батуми 19 июля, после встречи с лидерами Грузинской мечты, сказал, что судебная реформа является «предпосылкой» для выделения макрофинансовой помощи ЕС Грузии.

Ранее в апреле ведущие депутаты Европарламента по отношениям между ЕС и Грузией заявили, что из-за прерванных переговоров между Грузинской мечтой и оппозицией Европарламент поднимет вопрос о приостановлении дополнительной помощи Грузии.

Грузинская мечта и часть оппозиции, находившейся в режиме бойкота, 19 апреля подписали соглашение в результате посредничества ЕС, которое, среди прочего, предусматривает реформирование избирательной и судебной систем. 28 июля Грузинская мечта объявила, что правящая партия в одностороннем порядке выходит из соглашения и что оно аннулировано. Одной из причин решения в Грузинской мечте назвали то, что соглашение не было подписано Единым национальным движением.

Несмотря на выход из соглашения, Грузинская мечта заявила, что правящая команда все равно обеспечит принятие предусмотренных соглашением конституционных поправок. Что касается записи в документе о 43%, согласно которой, если Грузинская мечта не наберет 43% на местных выборах, должны быть назначены новые парламентские выборы, в зависимости от «поведения» оппозиции, будут зависеть от «доброй воли» правящей команды.

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