აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის დროს დაკარგული 5 პირის ნეშტი გადმოასვენეს

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ 1992-1993 წლების აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგული 5 იდენტიფიცირებული პირის ნეშტი გადმოასვენეს. მათგან 2 სამხედრო, 3 კი – მშვიდობიანი მოქალაქე იყო.

კონფლიქტის დროს დაღუპულთა ნეშტები სამების საკათედრო ტაძარში დაასვენეს და სამოქალაქო პანაშვიდები ორი დღის – 13-14 აგვისტოს გაგრძელდება. გუშინ, სამების საკათედრო ტაძარში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ქვეყნის ოფიციალურმა პირებმა, მათ შორის, საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა; თავდაცვის მინისტრმა, ჯუანშერ ბურჭულაძემ; შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა, თეა ახვლედიანმა და თავდაცვის ძალების მეთაურმა, გენერალ-მაიორმა გიორგი მათიაშვილმა.

სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით, ერთ-ერთ მებრძოლს დღეს, დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალავენ, მეორე მებრძოლს კი, რომელიც უკრაინელი იყო, უკრაინაში, ლვოვში გადაასვენებენ.

რაც შეეხენა დანარჩენ 3 მოქალაქეს, ოჯახების გადაწყვეტილებით, სხვადასხვა ადგილზე, მათ შორის, საგვარეულო სასაფლაოებზე გადაასვენებენ.

After years of uncertainty, 5 people who had gone missing during 1992-93 conflict in Abkhazia were returned today to their loved ones in Tbilisi. Lot of emotions for their families during the ceremony organised by ⁦@SMRCEGeorgia⁩ in Sameba. Read more https://t.co/1bVUrnqmob pic.twitter.com/HznzemmeJA

— Severine Chappaz (@ChappazSeverine) August 13, 2021