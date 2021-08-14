Перезахоронены останки 5 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии

Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства заявил 13 августа, что перезахоронены идентифицированные останки пяти человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта 1992-1993 годов в Абхазии. 2 из них были военными и 3 — гражданскими лицами.

Останки погибших в ходе конфликта поместили в собор Самеба, где в течение двух дней 13-14 августа проходит гражданская панихида. Вчера память погибших в соборе Самеба почтили официальные лица страны, в том числе президент Грузии Саломе Зурабишвили; министр обороны Джуаншер Бурчуладзе; государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани и командующий Силами обороны Грузии, генерал-майор Георгий Матиашвили.

Как сообщили в Аппарате государственного министра, останки одного из военных будут похоронены сегодня на братском кладбище в Дигоми с воинскими почестями, а другого, который был украинцем, будут доставлены во Львов, Украина.

Что касается останков остальных 3 граждан, то по решению семей, они будут перезахоронены в разные места, в том числе на фамильные кладбища.

After years of uncertainty, 5 people who had gone missing during 1992-93 conflict in Abkhazia were returned today to their loved ones in Tbilisi. Lot of emotions for their families during the ceremony organised by ⁦@SMRCEGeorgia⁩ in Sameba. Read more https://t.co/1bVUrnqmob pic.twitter.com/HznzemmeJA — Severine Chappaz (@ChappazSeverine) August 13, 2021

Останки были доставлены в Тбилиси совместными усилиями Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и Международного комитета Красного Креста.

По заявлению Аппарата министра, до этого времени найдены останки 589 человек, которые считались пропавшими без вести в ходе боевых действий в начале 1990-х годов и во время августовской войны 2008 года, из которых 211 были идентифицированы.

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