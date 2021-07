ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს სტუმრობს 

ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სუბრაჰმანიამ ჯაიშანკარი 9-10 ივლისს საქართველოს სტუმრობს. ეს ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტია დამოუკიდებელ საქართველოში.

ინდოელ კოლეგას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ვიცე-პრემიერი, დავით ზალკალიანი დახვდა. სუბრაჰმანიამ ჯაიშანკარმა საქართველოს ხელისუფლებას წმინდა დიდმოწამე დედოფლის, ქეთევანის წმინდა ნაწილი გადასცა.

მინისტრებმა შეხვედრა 10 ივლისს გამართეს, სადაც ორმხრივი თანამშრომლობის, მათ შორის, ეკონომიკის, კულტურის, განათლების და ტრანსპორტის სფეროებში ურთიერთობების შემდგომი განვითარების საკითხები განიხილეს.

Warmly welcomed in Tbilisi by FM @DZalkaliani. Blessed to hand over the holy relics of St. Queen Ketevan to the people of Georgia. An emotional moment… pic.twitter.com/1eGaQpnjVE

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 9, 2021