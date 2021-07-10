Министр иностранных дел Индии находится с визитом в Грузии

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посещает Грузию 9-10 июля. Это первый официальный визит министра иностранных дел Индии в независимую Грузию.

Индийского коллегу в Тбилисском международном аэропорту встретил министр иностранных дел, вице-премьер Грузии Давид Залкалиани. Субраманиям Джайшанкар передал правительству Грузии священные мощи Святой мученицы царицы Кетеван.

Министры провели встречу 10 июля, где обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в области экономики, культуры, образования и транспорта.

Warmly welcomed in Tbilisi by FM @DZalkaliani. Blessed to hand over the holy relics of St. Queen Ketevan to the people of Georgia. An emotional moment… pic.twitter.com/1eGaQpnjVE — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 9, 2021

Сегодня же министр иностранных дел Индии встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. После встречи стороны провели совместную пресс-конференцию, на которой премьер-министр Грузии сообщил, что обсуждались вопросы экономики, торговли, транспорта, инвестиций и установления связей.

Премьер-министр Гарибашвили отметил, что Грузия предложит индийским инвесторам более привлекательные инвестиционные условия, добавив, что прием нескольких тысяч индийских студентов очень важен для Грузии.

Со своей стороны, министр иностранных дел Индии подчеркнул интерес индийских инвесторов к гидроэнергетическому и горнодобывающему секторам Грузии, а также к сельскому хозяйству, добавив, что этот интерес является результатом усилий правительства Грузии и упрощения ведения бизнеса в Грузии.

Он поблагодарил Грузию за поддержку Индии в ООН и на других международных, многосторонних и двусторонних площадках.

Также сегодня министр иностранных дел Индии встретился с представителями индийской общины, проживающей в Цнори (Восточная Грузия).

Субраманиям Джайшанкар прибыл в Грузию из Москвы, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и обсудил ряд региональных вопросов, в том числе вопросы Кавказа.

Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.

В феврале 2021 года посол Индии Кишан Дан Девал встретился с тогдашним премьер-министром Грузии Георгием Гахария и обсудил вопрос открытия посольства в Тбилиси, а также активизацию переговоров по Соглашению о свободной торговле.

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