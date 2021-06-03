Начался визит американских сенаторов в Грузию
Делегация Конгресса США во главе с сенатором Джин Шахин и с участием сенатора Роба Портмана вчера прибыла в Грузию в рамках визита, который будет проходить 2-4 июня.
Сегодня утром сенаторы посетили села у линии оккупации Цхинвальского региона – Земо Никози и Эргнети, где их приняла Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС). Глава миссии Марек Щигель проинформировал сенаторов о ситуации с безопасностью на месте и текущей гуманитарной ситуации пострадавшего от конфликта населения.
Позже сенаторы встретятся с представителями властей и неправительственного сектора, а также с лидерами парламентских оппозиционных партий.
Визит сенаторов проходит тогда, когда большинство оппозиционных партий уже подключилось к парламентской деятельности или заявили, что воспользуются своими депутатскими мандатами. Единое национальное движение решило пройти в Парламент 30 мая, хотя партия так и не подписала Соглашение от 19 апреля, достигнутое между правящей командой и оппозицией при посредничестве ЕС. Ранее, 23 марта, сенатор Шахин выразила надежду, что существовавший тогда в Грузии политический кризис будет преодолен к 31 мая.
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