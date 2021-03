მედია: ევროკავშირის მინისტრები საქართველოში კრიზისის მოსაგვარებლად „საშუამავლო ჯგუფს“ ქმნიან

ლიეტუვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი საგარეო საქმეთა მინისტრ გაბრიელიუს ლანდსბერგისზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საშუამავლო ჯგუფის ჩამოყალიბებაზე მუშაობენ, რომელიც საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციას პოლიტიკური კრიზისის დაძლევაში დაეხმარება.

„არსებობს გეგმები [საქართველოში ჩასვლის], ახლა განვიხილავთ იქნება, თუ არა ეს ვიზიტი სასარგებლო. იქმნება საგარეო საქმეთა მინისტრებით დაკომპლექტებული საშუამავლო ჯგუფი და მასში აუცილებლად შევა ერთზე მეტი ქვეყანა“, – ამბობს ლიეტუვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ლანდსბერგისის სიტყვებზე დაყრდნობით.

გავრცელებული ინფორმაციით, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინსიტრმა განაცხადა – „ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი იქნება, რომ საქართველოს სიგნალი არა მხოლოდ ლიეტუვიდან გაეგზავნოს, ეს უნდა იყოს ევროპული სიგნალი, რადგანაც საუბარია საქართველოს ევროპულ და ტრანს-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე“.

საქართველოში არჩევნების შემდგომი კრიზისი მას შემდეგ გაღრმავდა, რაც ქართული სამართალდამცველებმა 23 თებერვალს ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელია დააკავეს.

1 მარტს, თბილისში ვიზიტის დროს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა მხარეები მოლაპარაკებების მაგიდასთან მიიწვია და დიალოგის განახლებისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, „დროა ფასილიტატორობიდან შუამავლობაზე გადავიდეთ და ხელახლა დავიწყოთ პოლიტიკური დიალოგი“.

