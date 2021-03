СМИ: министры ЕС создают «посредническую группу» для урегулирования кризиса в Грузии

Общественный вещатель Литвы сообщает со ссылкой на слова министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, что министры иностранных дел ЕС работают над созданием посреднической группы, чтобы помочь правительству и оппозиции Грузии преодолеть политический кризис.

«Есть планы (посетить Грузию), сейчас мы обсуждаем, будет ли этот визит полезным. Создается посредническая группа, укомплектованная министрами иностранных дел, и в нее обязательно войдут более одной страны», – цитирует слова Ландсбергиса Общественный вещатель Литвы.

Согласно сообщениям, министр иностранных дел Литвы сказал: «Я думаю, что будет важным, чтобы сигнал в Грузию был послан не только из Литвы, это должен быть европейский сигнал, поскольку мы говорим о европейской и трансатлантической интеграции Грузии».

Послевыборный кризис в Грузии усугубился после того, как грузинские правоохранители задержали 23 февраля председателя оппозиционного Единого национального движения Нику Мелия в результате спецоперации в офисе партии.

Во время визита в Тбилиси 1 марта президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил стороны за стол переговоров и призвал к возобновлению диалога. По его словам, «пора перейти от фасилитаторства к посредничеству и заново начать политический диалог».

