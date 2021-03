აფხაზეთის „საკონსტიტუციო სასამართლომ“ ახალი თავმჯდომარე აირჩია

ოკუპირებული აფხაზეთის „საკონსტიტუციო სასამართლოს“ თავმჯდომარედ 1 მარტს, სამწლიანი ვადით, მოსამართლე ლუდმილა ხოჯაშვილი აირჩიეს. მან ამ თანამდებობაზე ნური ტანია შეცვალა.

მანამდე ხოჯაშვილი „სასამართლოს“ თავმჯდომარის მოადგილედ მსახურობდა. 2005-2011 წლებში, იგი ოკუპირებული რეგიონის „იუსტიციის“ მინისტრი იყო.

აფხაზეთის „საკონსტიტუციო სასამართლო“ ხუთი მოსამართლისგან შედგება. ესენი არიან: ნური ტანია, რაულ პანტია, დიანა ფილია, ლუდმილა ხოჯაშვილი და ალისა ბიგვავა. მათ აფხაზეთის „საკანონმდებლო ორგანო“ აფხაზეთის „პრეზიდენტის“ წარდგინებით 15-წლიანი ვადით ირჩევს.

იმავე დღეს, დიანა ფილია „სასამართლოს“ თავმჯდომარის მოადგილედ დაინიშნა, ხოლო ნური ტანია – „სასამართლოს“ მდივნად.

ხოჯაშვილმა 1986 წელს თურქმენეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი დაამთავრა. 1973-1980 წლებში, იგი აშხაბადის რეგიონულ სასამართლოში მდივნად მუშაობდა. შემდეგ მას თურქმენეთის უზენაეს სასამართლოსა და იუსტიციის სასამართლოში სხვადასხვა თანამდებობა ეკავა. 1995 წელს აფხაზეთში გადასვლამდე, იგი აშხაბადის ერთ-ერთ რაიონულ სასამართლოში რვა წლის განმავლობაში მოსამართლედ მსახურობდა. 1995-2005 წლებში, ხოჯაშვილს ოკუპირებული აფხაზეთის „იუსტიციის მინისტრის“ მოადგილის თანამდებობა ეკავა.

ოკუპირებული რეგიონის „საკონსტიტუციო სასამართლო“ 2016 წლის ნოემბერში ჩამოყალიბდა, ხოლო 2018 წლის თებერვლიდან სრულად ამოქმედდა.

