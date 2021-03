«Конституционный суд» оккупированной Абхазии избрал нового председателя

Судья Людмила Ходжашвили 1 марта была избрана председателем «Конституционного суда» оккупированной Абхазии сроком на три года. На этом посту она сменила Нурия Танию.

До этого Ходжашвили занимала должность заместителя председателя суда. С 2005 по 2011 год она была «министром юстиции» оккупированного региона.

«Конституционный суд» Абхазии состоит из пяти судей. Это: Нурий Тания, Рауль Пантия, Диана Пилия, Людмила Ходжашвили и Алиса Бигвава. Они избираются «законодательным органом» Абхазии сроком на 15 лет по представлению «президента» Абхазии.

В тот же день Диана Пилия была назначена заместителем председателя «суда», а Нурий Тания – секретарем «суда».

Ходжашвили окончила Юридический факультет Туркменского государственного университета в 1986 году. С 1973 по 1980 год работала секретарем Ашхабадского областного суда. Затем она занимала различные должности в Верховном суде и Суде юстиции Туркменистана. До переезда в Абхазию в 1995 году она восемь лет работала судьей в одном из районных судов Ашхабада. В 1995-2005 годах Ходжашвили занимала должность заместителя «министра юстиции» оккупированной Абхазии.

«Конституционный суд» оккупированного региона был создан в ноябре 2016 года, а в феврале 2018 года был задействован в полной мере.

