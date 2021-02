ფოტოამბავი: ოპოზიციის საპროტესტო აქცია ნიკა მელიას დაკავების შემდეგ

23 თებერვალს სამართალდამცველების მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად პარტიის თავმჯდომარის, ნიკა მელიას დაკავების შემდეგ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და მხარდაჭერები პროტესტის ნიშნად ჯერ მთავრობის კანცელარიასთან შეიკრიბნენ, შემდეგ კი – პარლამენტის წინ გადაინაცვლეს, კარვები გაშალეს და საპროტესტო აქცია იქ განაგრძეს.

