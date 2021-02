პრემიერობის კანდიდატად ირაკლი ღარიბაშვილის წარდგენას პოლიტიკოსები აფასებენ

მას შემდეგ, რაც დღეს გიორგი გახარიამ ნიკა მელიას დაკავების თაობაზე თანაგუნდელებთან არსებული უთანხმოების გამო პრემიერის პოსტი დატოვა, ქართულმა ოცნებამ პრემიერობის ახალ კანდიდატად მთავრობის ყოფილი მეთაური ირაკლი ღარიბაშვილი წარადგინა.

ირაკლი ღარიბაშვილის კანდიდატურის დასახელებას მმართველი გუნდისა და ოპოზიციის განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა. „სამოქალაქო საქართველო“ საკითხზე მხარეთა პოზიციებს გთავაზობთ.

მმართველი გუნდის შეფასება

მამუკა დინარაძე – ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე: „[ირაკლი ღარიბაშვილის] მხარდაჭერა პრაქტიკულად გარანტირებულია საქართველოს პარლამენტში, იმიტომ, რომ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა, ფრაქცია ქართული ოცნება, დღეს პრაქტიკულად სრული შემადგენლობით იყო შეკრებილი. ჯერ პოლიტსაბჭოს ფორმატში მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გავაცანით უმრავლესობას. შესაბამისად, უკვე დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მხარდაჭერა ექნება ირაკლი ღარიბაშვილს პრემიერობის კანდიდატად ექნება და პრემიერი გახდება. აქ კითხვის ნიშნები პრაქტიკულად არ არის“.

შალვა პაპუაშვილი – ქართული ოცნება: „აბსოლუტურად ერთმხრივი და ცალსახა მხარდაჭერა ჰქონდა ირაკლი ღარიბაშვილის კანდიდატურას. ასე რომ, აქ გუნდი ძალიან შეკრული არის და ჩვენ მომართულნი ვართ იმისკენ, რომ პროაქტიულად წინ წავწიოთ კიდევ ჩვენი ქვეყანა. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი არის ის პრემიერ-მინისტრი, რომლის პრემიერობის დროსაც, ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას და ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება ის პრემიერ-მინისტრი, რომლის პრემიერობის დროსაც, საქართველო გააკეთებს განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე“.

ოპოზიციის შეფასება

თინა ბოკუჩავა – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა: „ღარიბაშვილის პოლიტიკური რეციკლირება და პოლიტიკაში ამ სახით დაბრუნება, მეტყველებს იმაზე, რომ ივანიშვილის მოქმედებები სრულიად მოკლებულია რაციონალურ აზრს. [ღარიბაშვილი არის] ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია რეპუტაცია ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ. ივანიშვილმა განიზრახა, რომ ერთადერთ მოკავშირედ დაიტოვოს პუტინი და ქვეყანაში დაამყაროს პუტინისტური დიქტატურა“.

ოთარ კახიძე – ევროპული საქართველო: „ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობა ხასიათდებოდა ერთი მხრივ ოპოზიციაზე ძალადობით, ოფისებზე თავდასხმებით, ასევე მან დაგვამახსოვრა თავი კორუფციული სქემებით. ეს არ არის ფიგურა, რომელიც იქნება რაღაც ფორმით გამაერთიანებელი. არ არის ფიგურა, რომელიც უნდა იყოს პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრაზე ორიენტირებული“.

ალეკო ელისაშვილი – მოქალაქეები: „ძალიან ცუდი კანდიდატურა შეარჩიეს, ალბათ, ერთ-ერთი უარესი ვინც კი შეეძლო ქართულ ოცნებას შეერჩია. ხომ ვნახეთ, როგორი პრემიერ მინისტრი იყო ირაკლი ღარიბაშვილი? ნულოვანი შედეგი ჰქონდა მას, როგორც პრემიერ მინისტრს […] და რაც ყველაზე მთავარია, ღარიბაშვილის პიროვნულ თვისებებს რომ თავი დავანებოთ, ამ სიტუაციაში, ამ ვითარებაში, ქართულ ოცნებას უნდა შეერჩია ისეთი ადამიანი, ვინც ნაბიჯებს გადადგამდა დეესკალიციისკენ, სიტუაციის განმუხტვისკენ, ვინც იქნებოდა მოლაპარაკების მომხრე, ვინც შეძლებდა ოპოზიციის რეალური მოთხოვნების მოსმენას [და] გათვალისწინებას. ყველაზე კონფრონტაციული ადამიანი შეარჩიეს, რომელსაც ნაციონალების ცოცხლად შეჭმა უნდა, ლამის“.

