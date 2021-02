Политики комментируют выдвижение Ираклия Гарибашвили кандидатом на пост премьер-министра

После того, как Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра из-за разногласий внутри правящей команды по поводу задержания лидера ЕНД Ники Мелия, в качестве кандидата на пост председателя правительства Грузинская мечта выдвинула бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Выдвижение Ираклия Гарибашвили вызвало разные оценки со стороны представителей правящей команды и оппозиции. «Civil.ge» предлагает позиции сторон по данному вопросу.

Комментарии представителей правящей команды

Мамука Мдинарадзе – председатель фракции Грузинская мечта: «Поддержка (Ираклия Гарибашвили) практически гарантирована в Парламенте Грузии, потому что большинство в парламенте Грузии, фракция Грузинская мечта, сегодня собралось практически в полном составе. Сначала мы приняли это решение в формате Политсовета, потом представили это решение большинству. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Ираклий Гарибашвили получит поддержку парламентского большинства, как кандидат на пост премьер-министра и станет премьер-министром. Здесь практически нет знаков вопроса».

Шалва Папуашвили – Грузинская мечта: «Кандидатура Ираклия Гарибашвили имела абсолютно одностороннюю и однозначную поддержку. Так что команда здесь очень сплоченная, и мы нацелены на активное продвижение нашей страны вперед. Напомню, что Ираклий Гарибашвили является премьер-министром, во время премьерства которого было подписано Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и Ираклий Гарибашвили будет премьер-министром, во время премьерства которого Грузия подаст заявку на членство в ЕС».

Оценки представителей оппозиции

Тина Бокучава – Единое национальное движение: «Политическое рециклирование и возвращение Гарибашвили в политику таким образом показывает, что действия Иванишвили полностью лишены рационального смысла. (Гарибашвили) человек, не имеющий репутации внутри страны или за ее пределами. Иванишвили наметил себе оставить Путина своим единственным союзником и установить путинистскую диктатуру в стране».

Отар Кахидзе – Европейская Грузия: «Премьер-министрство Гарибашвили характеризовалось насилием над оппозицией, нападениями на офисы, он также запомнился нам коррупционными схемами. Это не фигура, которая будет как-то объединять. Это не фигура, которая будет ориентирована на разрешение политического кризиса».

Алеко Элисашвили – Граждане: «Они выбрали очень плохого кандидата, наверное, одного из худших, кого бы могла выбрать Грузинская мечта. Мы же видели, каким премьер-министром был Ираклий Гарибашвили? У него были нулевые результаты, как у премьер-министра… и, самое главное, если не учитывать личные качества Гарибашвили, в этой ситуации, в этой обстановке Грузинской мечте следовало выбрать такого человека, который смог бы сделать шаги к деэскалации, разрядке ситуации, кто бы был за переговоры, кто смог бы выслушать реальные требования оппозиции и учесть их. Был выбран самый конфронтационный человек, который хочет чуть ли не заживо съесть националов (членов ЕНД)».

