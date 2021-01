ფოტოამბავი: საპროტესტო აქცია შეზღუდვების გახანგრძლივების წინააღმდეგ

კოვიდ-19-ის შეზღუდვების, მათ შორის, მუნიციპალური ტრანსპორტის აკრძალვისა და კომენდანტის საათის 1 მარტამდე გახანგრძლივების შესახებ მთავრობის ვადაწყვეტილებას 24 იავარს თბილისში პროტესტი მოჰყვა. მთავრობის კანცელარიის წინ შეკრებილ სამოქალაქო აქტივისტებსა და რიგით მოქალაქეებს ოპოზიციის ლიდერებიც შეუერთდნენ, მათ შორის იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე, ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი კანდელაკი, გირჩი-მეტი თავისუფლებისთვის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე და ლელოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე. აქციის მონაწილეებმა შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე მათი მოთხოვნიების დასაკმაყოფილებლად ხელისუფლებას 48 საათი მისცეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადმინისტრაციული შენობების პიკეტირებით დაიმუქრნენ

„სამოქალაქო საქართველოს“ ფოტოგრაფმა, გურამ მურადოვმა მოქალაქეების პროტესტი ფოტოებში ასახა.

