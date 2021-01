ქართული ოცნების თავმჯდომარედ ირაკლი კობახიძე აირჩიეს

მმართველი პარტიის „ქართული ოცნების“ მეექვსე ყრილობის დელეგატებმა პარლამენტის ყოფილი სპიკერი ირაკლი კობახიძე პარტიის თავმჯდომარედ ერთხმად აირჩიეს.

ირაკლი კობახიძემ ამ თანამდებობაზე პარტიის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი ჩაანაცვლა, რომელმაც 11 იანვარს პოსტის დატოვებისა და პოლიტიკიდან საბოლოოდ წასვლის გადაწყვეტილება გაახმაურა.

ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ პარტიის განახლებული პოლიტიკური საბჭოს შემადგენლობაც გამოაცხადა. პარტიის მმართველი ორგანოს განახლებული შემადგენლობა ასე გამოიყურება:

გენერალური მდივანი – კახა კალაძე

პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე – ვასილ მაღლაფერიძე

პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია

პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი

პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი გია ვოლსკი

თავდაცვის მინისტრი ირალი ღარიბაშვილი

პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე თეა წულუკიანი

ქართული ოცნების საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე

პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე კახა კუჭავა

შს მინისტრი ვახტანგ გომელაური

ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე

ფინანსთა მინისტრი ვანო მაჭავარიანი

პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკა ბოჭორიშვილი

პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე შალვა პაპუაშვილი

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილი

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე

პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი

პარტიის რეგიონული მდივანი, პარლამენტის წევრი დიმიტრი სამხარაძე

აჭარის ა/რ მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე

გაგრძელება იქნება

