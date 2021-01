Делегаты шестого съезда правящей партии Грузинская мечта единогласно избрали председателем партии бывшего председателя Парламента Ираклия Кобахидзе.

На этом посту Ираклий Кобахидзе сменил основателя партии, миллиардера Бидзину Иванишвили, который 11 января объявил о своей отставке с партийной должности и окончательном уходе из политики.

Продолжение следует…

