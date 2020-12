თბილისმა სოხუმს გრიპის 10 000 ვაქცინა გადასცა 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, ამირან გამყრელიძემ 2 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ აფხაზეთს გრიპის 10 000 ვაქცინა გადასცა.

„ამ დილის მონაცემებით, დახარჯულია 160 000 დოზა, მათ შორის, 10 000 დოზა ჩვენ გადავეცით აფხაზეთს“, – განუცხადა გამყრელიძემ ჟურნალისტებს საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ.

მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ სულ 235 000 ვაქცინა შეიძინა, ხოლო კერძო სექტორმა დაახლოებით 60 000-70 000 ვაქცინა იყიდა.

ოკუპირებულ აფხაზეთში ბოლო 24 საათში კოვიდ-19-ის დადასტურებული შემთხვევები 122-ით – 6 092-მდე გაიზარდა. 4 002-მდე გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც. ოკუპირებულ რეგიონში ვირუსის მქონე გარდაცვლილი პაციენტების საერთო რაოდენობა 84-ს შეადგენს, აქტიურ შემთხვევათა რიცხვი კი 2 006-ია.

