Центр Сухуми, Абхазия, Грузия. Фото: www.sukhumcity.ru
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Тбилиси передал Сухуми 10 тысяч вакцин от гриппа

02/12/2020 - 16:34
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Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил на брифинге 2 декабря, что правительство Грузии передало Абхазии 10 000 вакцин против гриппа.

«По состоянию на сегодняшнее утро, израсходовано 160 000 доз, в том числе 10 000 доз мы передали Абхазии», — заявил Гамкрелидзе журналистам после заседания Координационного совета.

По его словам, правительство Грузии закупило в общей сложности 235 000 вакцин, а частный сектор закупил около 60 000-70 000 вакцин.

За последние 24 часа количество подтвержденных случаев заражения Ковид-19 в оккупированной Абхазии увеличилось на 122 до 6 092. Число выздоровевших также увеличилось до 4 002 человек. Общее количество смертей пациентов с вирусом в оккупированном регионе составляет 84, а количество активных случаев – 2 006.

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02/12/2020 - 16:34
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